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GM планирует отказаться от Chevrolet Cruze 

Auto.Today 1 час назад
Фото: avtogide
General Motors — последний оставшийся американский производитель, исключающий из линейки компактные пассажирские седаны.
Chevrolet Cruze никогда не был таким успешным, как Honda Civic или Toyota Corolla, но тем не менее благодаря своей простоте и относительно доступной стоимости в 16 975 долларов автомобиль пользовался популярностью. Согласно статистике Carsalesbase, компания продала 184 751 единицу в Соединенных Штатах в прошлом году, в то время как его конкуренты Civic, Corolla и Ford Focus были реализованы в количестве 377 286, 308 695 и 158 385 моделей соответственно.
Стоит отметить, что возможный отказ от Chevrolet Cruze сталкивает производителя с главной проблемой: отсутствием доступных продуктов. Изначально компания ‘заманивала’ клиентов достаточно недорогими седанами, позволяющими заполучить максимальное количество заказчиков, которые в конечном итоге могли бы приобрести более дорогой автомобиль в будущем. Однако чтобы соответствовать нынешнему спросу и предпочтениям, General Motors вынуждена уделять больше внимания электромобилям и постепенно выводить традиционные седаны, заменяя их кроссоверами и внедорожниками.
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Комментарии
Honda Civic , Chevrolet , Ford Focus , Chevrolet Cruze , Toyota , Honda , Toyota Corolla , General Motors , Автоновости
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