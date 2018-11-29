2,5 млрд за букву «Ш» 

Необходимость устанавливать на автомобиль знак «Шипы» была законодательно прописана в прошлом году. За отсутствие этого знака на автомобиле с шипованной резиной полагался штраф 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения нарушения.
Простейший подсчет показывает, что при себестоимости наклейки 3-5 рублей, доход от их продаж составил 2-2,5 млрд рублей. Это минимум. В некоторых городах наклейка поднималась в цене выше 200 рублей. Разумеется, без коррупционных схем тут не могло обойтись, так как бестолковый закон еще надо было протолкнуть через Думу.
В последнее время много разговоров шло о том, что идиотский закон отменили. Но по факту произошло это только сегодня. Премьер-министр Дмитрий Медведев наконец-то подписал документ, отменяющий необходимость устанавливать знак «Шипы» на автомобили.