2,5 млрд за букву «Ш»

Необходимость устанавливать на автомобиль знак «Шипы» была законодательно прописана в прошлом году. За отсутствие этого знака на автомобиле с шипованной резиной полагался штраф 500 рублей и запрет на дальнейшее движение до устранения нарушения.

Простейший подсчет показывает, что при себестоимости наклейки 3-5 рублей, доход от их продаж составил 2-2,5 млрд рублей. Это минимум. В некоторых городах наклейка поднималась в цене выше 200 рублей. Разумеется, без коррупционных схем тут не могло обойтись, так как бестолковый закон еще надо было протолкнуть через Думу