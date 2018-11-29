Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda вывела на европейский рынок «спортивную» модификацию кроссовера HR-V. Она обзавелась турбомотором, который также ставится на Civic, Accord и CR-V.
Кроссовер HR-V Sport оснащается 1,5-литровой «четверкой», которая выдает 180 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором, предлагающемся в качестве опции. В последнем случае отдача двигателя останется той же, но крутящий момент уменьшится до 220 Нм.
Динамические характеристики новинки не разглашаются. Ранее самым мощным HR-V в Европе была версия со 130-сильным атмосферником 1.5: с «ручкой» такой автомобиль набирает «сотню» за 10,2 секунды, тогда как вариант с бесступенчатой трансмиссией достигает этой же отметки на 0,7 секунды дольше.
Спортивный вариант кроссовера получила перенастроенную подвеску и новые амортизаторы, иную настройку электроусилителя руля, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, сдвоенные патрубки выпускной системы, а также другие кресла в салоне с черно-красной отделкой.
Как сообщалось ранее, турбированный HR-V начнут продавать весной. В Россию модель не поставляется.
Motor.ru: последние новости
Kia Soul третьего поколения: новый мотор, «умный» вариатор и электропривод Honda возродила модель Passport Honda начала тестирование нового электрокара
Комментарии
Honda , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу «Шипов»274
Mazda 3, BMW X7: Новинки автосалона в Лос-Анджелесе5
Смена прописки может привести к лишению водительских прав14
Россиян ждет «гаражная амнистия»95
Мясорубка под Оренбургом136
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение