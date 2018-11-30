В России планируют организовать продажу «красивых» автомобильных номеров на специальных аукционах в интернете. Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что подготовкой соответствующего проекта постановления правительства в настоящее время занимается Министерство экономического развития совместно с МВД.
По данным издания, документ планируется внести в кабмин в сентябре 2019 года.
При этом уточняется, что в ходе разработки проекта постановления нужно будет определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов, а также как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на утверждённый приказом Росстандарта ГОСТ писала, что с начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.