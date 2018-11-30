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СМИ: В России планируют узаконить продажу автомобильных номеров 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
В России планируют организовать продажу «красивых» автомобильных номеров на специальных аукционах в интернете. Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что подготовкой соответствующего проекта постановления правительства в настоящее время занимается Министерство экономического развития совместно с МВД.
По данным издания, документ планируется внести в кабмин в сентябре 2019 года.
При этом уточняется, что в ходе разработки проекта постановления нужно будет определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов, а также как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на утверждённый приказом Росстандарта ГОСТ писала, что с начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.
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Минэкономразвития , МВД , газета "Известия" , Газета "Коммерсантъ" , Автоновости , Видео
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