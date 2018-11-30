СМИ: В России планируют узаконить продажу автомобильных номеров

В России планируют организовать продажу «красивых» автомобильных номеров на специальных аукционах в интернете. Об этом пишет газета «Известия»

По данным издания, документ планируется внести в кабмин в сентябре 2019 года.

При этом уточняется, что в ходе разработки проекта постановления нужно будет определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов, а также как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу.