Дизельный Audi SQ8 попался фотошпионам в Европе

Доклады о первом в истории Ауди SQ8 должны были появиться в 2018 году в Лос-Анджелесе.

Звездой немецкой компании является представленный в Лос-Анджелесе электрический автомобиль E-Tron GT, но, в то же время люди ждут от автопроизводителя окончательной версии купе-внедорожника в Европе.

Прилагаемое видео было снято в Копенгагене вчера и там показан нескрываемый прототип SQ8 2019 года.

Проще говоря, это именно тот автомобиль, который можно будет увидеть в выставочных залах Audi очень скоро. Учитывая это, можно надеяться, что дебют внедорожника состоится уже через несколько недель.

Взгляд на заднюю часть этого опытного образца показывает, что это пробный автомобиль с дизельным двигателем. Значок сзади относится к 4,0-литровому V8 твин-турбо двигателю под капотом, который также используется в SQ7 и использовался какое-то время компанией Bentley у Bentayga.

Мощность 429 лошадиных сил (320 киловатт) и 900 Ньютон-метров (664 фунта-фута) крутящего момента. Это мотор, который SQ8 предложит европейскому рынку. Возможно, Audi еще установит 3.0-литровый turbo V6.

Следующее крупное автомобильное шоу состоится в январе 2019 в Детройте. Можно надеяться, что Audi придаст своему внедорожнику некоторые последние штрихи.