В Москве начали изымать автомобили такси за отсутствие отметки о техосмотре

На территории Московской области у сотрудников такси начали изымать транспортные средства.

Основная причина изъятия автомобилей заключается в отсутствии отметки о техосмотре, которая обязательно должна быть у всех машин, работающих в этой области. Так же лишиться права управлять транспортным средством можно в случае отсутствия медицинской книжки, которая должна быть у каждого водителя, контактирующего с большим количеством людей.

Изъятые временно машины будут отправлены на специализированную стоянку для ожидания, когда их заберут, оформив все необходимые документы. Это делается в первую очередь для безопасности пассажиров, так как плохое самочувствие водителя, или же неполадки в транспортном средстве могут стать причиной возникновения дорожно транспортного происшествия.