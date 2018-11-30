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В Москве начали изымать автомобили такси за отсутствие отметки о техосмотре 

Car.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На территории Московской области у сотрудников такси начали изымать транспортные средства.
Основная причина изъятия автомобилей заключается в отсутствии отметки о техосмотре, которая обязательно должна быть у всех машин, работающих в этой области. Так же лишиться права управлять транспортным средством можно в случае отсутствия медицинской книжки, которая должна быть у каждого водителя, контактирующего с большим количеством людей.
Изъятые временно машины будут отправлены на специализированную стоянку для ожидания, когда их заберут, оформив все необходимые документы. Это делается в первую очередь для безопасности пассажиров, так как плохое самочувствие водителя, или же неполадки в транспортном средстве могут стать причиной возникновения дорожно транспортного происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что введение таких поправок поможет сократить количество аварийных ситуаций на дорогах, а также повысить уровень обслуживания при перевозке пассажиров, что не мало важно для тех, кто часто прибегает к подобной услуге.
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