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Названа дата дебюта самого мощного серийного Ford Mustang 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor1.com
Подразделение Ford Performance опубликовало очередной тизер и раскрыло дату премьеры «самой мощной серийной модели марки с допуском на обычные дороги» — нового Mustang Shelby GT500. Купе с 700-сильным двигателем дебютирует на Североамериканском международном автосалоне в Детройте 14 января следующего года.
Стенд Ford на проходящем сейчас в Лос-Анджелесе моторшоу также напоминает о предстоящей премьере. В стилизованном под витрину или коробку для игрушечной машинки контейнере выставлен классический Shelby GT500 1967 года. Под ним висят таблички с кратким описанием моделей линейки Mustang Shelby и указана дата презентации нового купе — 14 января 2019 года.
Новый Ford Mustang Shelby GT500, внешность которого раскрыл Instagram пользователь с ником sinister_lifestyle, оснастят «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Ее отдача составит более 700 лошадиных сил. От обычных «Мустангов» купе будет отличаться обвесом с деталями из углепластика, расширенными колесными арками и вентиляционной решеткой на капоте.
На сегодня самой мощной заводской версией «Мустанга» является Shelby GT350. Модель оснащается 5,2-литровым атмосферным V8, выдающим 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час GT350 разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 289 километров в час.
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Ford Mustang , Ford , Автоновости
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