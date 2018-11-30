Названа дата дебюта самого мощного серийного Ford Mustang

Подразделение Ford Performance опубликовало очередной тизер и раскрыло дату премьеры «самой мощной серийной модели марки с допуском на обычные дороги» — нового Mustang Shelby GT500. Купе с 700-сильным двигателем дебютирует на Североамериканском международном автосалоне в Детройте 14 января следующего года.

Стенд Ford на проходящем сейчас в Лос-Анджелесе моторшоу также напоминает о предстоящей премьере. В стилизованном под витрину или коробку для игрушечной машинки контейнере выставлен классический Shelby GT500 1967 года. Под ним висят таблички с кратким описанием моделей линейки Mustang Shelby и указана дата презентации нового купе — 14 января 2019 года.

Новый Ford Mustang Shelby GT500, внешность которого раскрыл Instagram пользователь с ником sinister_lifestyle, оснастят «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Ее отдача составит более 700 лошадиных сил. От обычных «Мустангов» купе будет отличаться обвесом с деталями из углепластика, расширенными колесными арками и вентиляционной решеткой на капоте.

На сегодня самой мощной заводской версией «Мустанга» является Shelby GT350. Модель оснащается 5,2-литровым атмосферным V8, выдающим 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час GT350 разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 289 километров в час.