BMW X7 в живую оказался просто огромным

Одной из самых заметных премьер стартовавшего в Лос-Анджелесе автосалона стал, конечно, новый немецкий кроссовер BMW X7. Модель была рассекречена онлайн еще в октябре, однако это первый широкий дебют модели "в металле". Стоит заметить, что даже учитывая флагманское позиционирование, в живую кроссовер выглядит просто гаргантюанским со своими 5151 мм длины, 2000 мм ширины и 1805 мм высоты.

Новый "Бумер" и правда может стать настоящим хитом среди покупателей больших роскошных внедорожников — ему присущи все составляющие успеха. "Начальная" версия X7 xDrive40i комплектуется турбированной рядной "шестеркой" на 335 л.с. и 447 Нм. Чуть меньше 6 секунд до сотни — отличный результат для автомобиля подобных габаритов. Но есть еще и X7 xDrive50i c 4.4 V8 битурбо, развивающим 458 "лошадей" мощности и 649 Нм момента, который выстреливает машину до "сотни" за 5 секунд с хвостиком.

Тяга моторов во всех версиях передается на все четыре колеса посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач. в старшей модификации 50i присутствует блокировка заднего дифференциала, доступны также динамичный и внедорожный пакеты, которые соответствующим образом "затачивают" системы автомобиля. Салон с тремя рядами сидений рассчитан на 7 или 6 пассажиров (в последнем случае второй ряд — это два роскошных раздельных "капитанских" кресла), но даже в последнем ряду не будет темно благодаря 3-секционной панорамной крыше.

Понятно, что даже в Штатах цена БМВ Х7 не будет низкой. Начальная xDrive40i стоит от $73 900, а старшая 50i начинается с $92 600. Появится Х7 и в России, но уже в 2019 году. Производить кроссовер уже начали на стапелях американского завода BMW в Спартенберге (штат Южная Каролина).