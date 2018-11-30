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Hyundai начал продажи обновлённого кроссовера Tucson 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Hyundai запустил в продажу свежую версию модели Tucson. Данный кроссовер получил ряд серьезных изменений в сравнении с текущей версией.
Нельзя не заметить глобальные перемены в головной оптике, которая стала теперь двухярусной в духе модели Santa Fe.
Передние и задние фонари оснащаются светодиодными источниками света. Также можно отметить, что задние фонари теперь собраны в блоки.
car.ru
Обновленный кроссовер стал длиннее на 70 мм (4,55 метров), у него появилась массивная хромированная решетка радиатора и новые бамперы.
По силовой части машина получила 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с. В роли трансмиссии используется семиступенчатая коробка-автомат. Привод предлагается передний и полный.
На авторынке КНР обсуждаемая автоновинка предлагается от 155900 юаней (в рублях — около 1474000) за базовую комплектацию и от 239900 юаней (в рублях — около 2269000) за топовую.
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Hyundai , Автоновости
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