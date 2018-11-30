Российские «Аурусы» встретили Путина в Аргентине 

Президент России прибыл на саммит G20 в Буэнос-Айрес. В аэропорту его поджидал кортеж из автомобилей Aurus.
Владимир Путин прилетел в столицу Аргентины, где 30 ноября и 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки". У трапа его поджидали несколько автомобилей Aurus, в том числе минивэн Arsenal, седан Senat и сразу два лимузина. По информации СМИ, машины были доставлены на другой континент заблаговременно.
Напомним, глава государства использует для рабочих поездок "Аурусы" с весны этого года. Российские представительные автомобили уже побывали в Хельсинки, где проходила встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. А в прошлом месяце Владимир Путин прокатился за рулем седана Aurus Senat по гоночной трассе Формулы-1 в Сочи. Его пассажиром был лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Напомним, президентский лимузин комплектуется 598-сильным двигателем V8 объемом 4,4 литра в сочетании с 9-диапазонным "автоматом" и системой полного привода.