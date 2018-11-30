Детскую кровать превратили в настоящую машину

Команда The Hoonigans, ответственная за постройку самых безумных автомобилей, представила новый проект. В этот раз они сделали машину из детской кровати.

В основу «гоночной кровати» легла удлиненная рама от карта. Пластиковый кузов пришлось подрезать, чтобы вместить в него колеса с покрышками. В качестве двигателя выбран 125-кубовый мотор. На вопрос Кена Блока о том, «почему не поставили 250-кубовый?», авторы проекта ответили «что еще хотят жить».

Видео: TheHoonigans