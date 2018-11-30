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Детскую кровать превратили в настоящую машину 

Motor.ru 1 час назад
Команда The Hoonigans, ответственная за постройку самых безумных автомобилей, представила новый проект. В этот раз они сделали машину из детской кровати.
В основу «гоночной кровати» легла удлиненная рама от карта. Пластиковый кузов пришлось подрезать, чтобы вместить в него колеса с покрышками. В качестве двигателя выбран 125-кубовый мотор. На вопрос Кена Блока о том, «почему не поставили 250-кубовый?», авторы проекта ответили «что еще хотят жить».
Видео: TheHoonigans
Ранее The Hoonigans превратила универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль» и проверила может ли Ford Focus, подготовленный для ралли-кросса, тронуться с места на очень скользком покрытии.
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Volvo , Volvo V60 , Ford Focus , Автоновости , Видео
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