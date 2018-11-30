Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимузины Путина и Трампа назвали «бункерами на колесах» 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аргентинские СМИ заинтересовались лимузинами президентов России и США. Издание iProfessional назвало оба автомобиля «бункерами на колесах» и «зверями».
«Зверь» — имя бронированного лимузина американского президента Cadillac Beast II. На первой версии автомобиля в Буэнос-Айрес приезжал президент Барак Обама.
Американский лимузин оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 6,5 литров. Разгон до 100 километров в час занимает 15 секунд. Толщина дверей «Зверя» — 20 сантиметров, днища — 13 сантиметров. Автомобиль устойчив перед атаками бомб, а изолированная кабина и салон позволяют противостоять химическим атакам. Более того, в салоне всегда предусмотрены несколько пакетов с кровью — на случай, если первому лицу потребуется экстренное переливание.
Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» оснащен 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за семь секунд. Также автомобиль оснащен электродвигателем, который дает дополнительно 60 лошадиных сил. Толщина брони у российского лимузина также позволяет выдержать атаки бомб, танковые выстрелы. В салоне можно защититься от химической атаки.
Аргентинское издание утверждает, что конструкторы российского автомобиля подсмотрели идею перевозки крови, при этом аргентинцы уверены, что в салоне авто находится кровь самого Владимира Путина.
Аргентинцы увидели сходство российского Aurus с британскими Rolls-Roys и выразили сомнение, что автомобиль Путина так же хорошо оснащена технически, как лимузин Трампа.
Комментарии1
Cadillac , Барак Обама , Владимир Путин , Автоновости , В мире , Латинская Америка , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высмеяли отмену знака «Шипы»4
«Красивый» номер можно будет купить официально2
Россиян ждет «гаражная амнистия»99
Российские «Аурусы» встретили Путина в Аргентине
BMW X5 M50i поймали фотошпионы
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение