Лимузины Путина и Трампа назвали «бункерами на колесах»

Аргентинские СМИ заинтересовались лимузинами президентов России и США. Издание iProfessional назвало оба автомобиля «бункерами на колесах» и «зверями».

«Зверь» — имя бронированного лимузина американского президента Cadillac Beast II. На первой версии автомобиля в Буэнос-Айрес приезжал президент Барак Обама

Американский лимузин оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 6,5 литров. Разгон до 100 километров в час занимает 15 секунд. Толщина дверей «Зверя» — 20 сантиметров, днища — 13 сантиметров. Автомобиль устойчив перед атаками бомб, а изолированная кабина и салон позволяют противостоять химическим атакам. Более того, в салоне всегда предусмотрены несколько пакетов с кровью — на случай, если первому лицу потребуется экстренное переливание.

Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» оснащен 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за семь секунд. Также автомобиль оснащен электродвигателем, который дает дополнительно 60 лошадиных сил. Толщина брони у российского лимузина также позволяет выдержать атаки бомб, танковые выстрелы. В салоне можно защититься от химической атаки.

Аргентинское издание утверждает, что конструкторы российского автомобиля подсмотрели идею перевозки крови, при этом аргентинцы уверены, что в салоне авто находится кровь самого Владимира Путина

Аргентинцы увидели сходство российского Aurus с британскими Rolls-Roys и выразили сомнение, что автомобиль Путина так же хорошо оснащена технически, как лимузин Трампа.