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BMW X5 M50i поймали дотошные фотошпионы 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В следующем году у компании BMW M50i заменит xDrive50i.
В наши дни BMW очень занят своей линейкой SUV. Компания запускает новые X4 и X5 на разных рынках и вскоре к ним присоединится X7.
Между тем, работа над новыми продуктами продолжается и мы уже видели новое поколение X6, а также новое тестирование X5 M.
Пока последний не появится на рынке, самым мощным X5 будет M50i, который показан у нас на фото.
На новый модельный год M50i заменит текущий xDrive50i. Новый значок принесет новое поколение 4,4-литрового двухцилиндрового V8 BMW, дебютировавшего с M850i.
Новый двигатель будет оснащен мощным усилением, которое должно дать X5 максимальную мощность 530 лошадиных сил (395 киловатт) и 750 ньютон-метров крутящего момента.
Если вам нужен X5 с V8 сегодня, вам будет предложен xDrive50i с мощностью 456 л.с. (340 кВт). Клиенты в Европе также могут выбрать другую версию M50d, рассчитанную на 3,0-литровый дизель с мощностью 400 л.с. (294 кВт) при скорости вращения 4 400 оборотов в минуту и крутящим моментом 560 фунтов (760 Нм).
Новый 4.4-литровый V8 также найдет свое место под капотом нового X6, который, как ожидается, увидит свет в 2019 году.
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BMW , Автоновости
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