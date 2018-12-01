В автошколах рассказали о нововведении при сдаче экзамена на права

Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 км/ч после вступления в силу проекта реформы соответствующего экзамена, рассказал РИА Новости председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России, Сергей Лобарев.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

Данный проект постановления предполагает также снятие запрета на езду ученика на автомагистралях. Как объясняли ранее в МВД РФ , с учетом развития улично-дорожной сети и наличия автомобильных дорог, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным.

"В скандинавских странах, в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 км/ч, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях. После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах", — пояснил Лобарев.

Он добавил, что в данный момент в РФ всего 17% от общего времени обучения вождению уделяется управлению авто в реальных условиях. По его словам, реформа экзамена на права исправит эту ситуацию.

Как рассказал РИА Новости председатель правления "Союза автошкол" Москвы Александр Ачкасов, на учебный процесс внутреннего экзамена в автошколах принятие данного проекта постановления принципиально никак не повлияет. Объединение "площадки" и "города" предполагает, что после внутреннего экзамена претендент на водительские права приходит в ГИБДД и выполняет разные упражнения уже в городских условиях.

В настоящее время курсант сдает "площадку" и во время внутреннего экзамена в автошколе, и при сдаче экзамена на права уже в ГИБДД. По мнению Ачкасова, после реформы экзамена автошколы будут заинтересованы настолько подготовить ученика, чтобы он сразу начал ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД.