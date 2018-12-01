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Водителей лишают прав из-за болтов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» рассказал, в каких случаях водители могут лишиться прав из-за неправильного обращения с регистрационными номерами.
Чаще всего автомобилисты остаются без права управлять собственной машиной из-за нежелания платить за парковку и собственной невнимательности. Такие водители прикрывают чем-нибудь номера, например, чеком из магазина, остаются «невидимыми» для камер, однако часто забывают об этой «маскировке» и попадаются инспекторам на дороге, что грозит либо пятитысячным штрафом, либо трехмесячным лишением прав.
Тем же самым грозит и езда без номеров, в том числе без одного из них, который, например, просто не удержало ненадежное крепление, а новое водителю было покупать недосуг. Такие же последствия ждут тех, кто установил номер в неположенном месте, а несколько более суровые — за езду с чужими либо поддельными номерами.
Наконец, лишиться водительского удостоверения можно и за болты, которыми номер прикручен к машине. Если крепежные изделия окажутся со светоотражателями красного цвета, то водитель станет фигурантом административного дела по запрещающей их статье, ответственность за нарушение которой предусматривает лишение прав на 6-12 месяцев.
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АвтоВзгляд , Автоновости
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