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На какие штрафы можно нарваться в пробке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил штрафы, на которые могут нарваться стоящие в пробке автомобилисты.
Водителей, остановившихся на дороге по причине затора, могут наказать штрафом в размере полутора тысяч рублей за то, что они используют за рулем смартфон.
Тот же штраф полагается тем, кого пробка застала на обочине, чуть больший, две тысяч, — тех, кого на тротуаре или велосипедной дорожке, а вдвое больший — тех, кого на выделенной полосе для общественного транспорта.
500-рублевым штрафом могут наказать тех, кто не пропускает, неважно по какой причине, спецтранспорт, подающий звуковой и световой сигналы одновременно.
Столько же будут вынуждены заплатить те, кто сделает попытку перестроиться в другой ряд, так как разрешено это лишь в исключительных случаях — ради остановки, разворота, объезда препятствия или левого либо правого поворота.
Наконец, штраф в размере 500 рублей предусмотрен для водителей, которые во время пробки покинули свой автомобиль.
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АвтоВзгляд , Автоновости
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