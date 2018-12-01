На какие штрафы можно нарваться в пробке

«АвтоВзгляд» перечислил штрафы, на которые могут нарваться стоящие в пробке автомобилисты.

Водителей, остановившихся на дороге по причине затора, могут наказать штрафом в размере полутора тысяч рублей за то, что они используют за рулем смартфон.

Тот же штраф полагается тем, кого пробка застала на обочине, чуть больший, две тысяч, — тех, кого на тротуаре или велосипедной дорожке, а вдвое больший — тех, кого на выделенной полосе для общественного транспорта.

500-рублевым штрафом могут наказать тех, кто не пропускает, неважно по какой причине, спецтранспорт, подающий звуковой и световой сигналы одновременно.

Столько же будут вынуждены заплатить те, кто сделает попытку перестроиться в другой ряд, так как разрешено это лишь в исключительных случаях — ради остановки, разворота, объезда препятствия или левого либо правого поворота.

Наконец, штраф в размере 500 рублей предусмотрен для водителей, которые во время пробки покинули свой автомобиль.