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Toyota готовится к запуску 19 новых моделей в ближайшие три года 

Auto.Today + ещё 10 3 часа назад
Фото: Toyota
Недавно японская компания объявила Toyota о планах представить 31 «полностью новый, обновленный или переработанный» автомобиль.
Говоря с Autoguide, вице-президент и по совместительству генеральный директор Toyota Motor North America Джек Холлис подчеркнул, что 19 из обещанных транспортных средств будут разработаны в течение следующих трех лет. Причем среди них окажутся как полностью новые, также и модели, получившие незначительные или масштабные модификации.
Предполагается, что среди обновленных версий будет присутствовать Highlander, 4Runner и Sequoia. Последняя — старейшая из трех моделей, дебютировавшая больше десяти лет назад на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2007 году. В это же время 4Runner немного моложе и в пятом поколении была представлена в 2009 году, а Highlander — в 2013 году и стала достаточно популярной среди потребителей. Продажи в Соединенных Штатах продолжали возрастать в течении девяти лет подряд и преподнесли показатель в 215 000 единиц в 2017 году.
Вместе с обновленными вариантами и новыми кроссоверами/внедорожниками, Toyota должна представить Supra 2020 года и улучшенный Prius Prime.
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