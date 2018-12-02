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Путин рассказал об интересе к лимузину Aurus «арабских друзей» 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лимузином из проекта «Кортеж» заинтересовались «арабские друзья». Впечатлением от автомобиля он поделился в Буэнос-Айресе по просьбе журналистов, отметив, что это очень удобная и хорошо собранная машина, сообщает РИА Новости.
Сам Путин за руль лимузина не садился. Он, по его словам, привык ездить на машине поменьше.
«Но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить. Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом», — рассказал он.
Лимузином Aurus (рыночное название проекта «Кортеж») глава государств пользовался в Буэнос-Айресе, куда приехал на саммит G20. Путин также использовал машину для передвижения по Парижу.
Aurus — лимузин, седан, минивэн и внедорожник семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства.
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Владимир Путин , РИА Новости , Автоновости
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