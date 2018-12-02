Путин рассказал об интересе к лимузину Aurus «арабских друзей»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лимузином из проекта «Кортеж» заинтересовались «арабские друзья». Впечатлением от автомобиля он поделился в Буэнос-Айресе по просьбе журналистов, отметив, что это очень удобная и хорошо собранная машина, сообщает РИА Новости

Сам Путин за руль лимузина не садился. Он, по его словам, привык ездить на машине поменьше.

«Но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить. Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом», — рассказал он.

Лимузином Aurus (рыночное название проекта «Кортеж») глава государств пользовался в Буэнос-Айресе, куда приехал на саммит G20. Путин также использовал машину для передвижения по Парижу.

Aurus — лимузин, седан, минивэн и внедорожник семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства.