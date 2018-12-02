Сеть поразил Hyundai Solaris с 400-сильным турбомотором

Тюнеры переделали новый Hyundai Solaris, оснастив его турбированным мотором, максимальный показатель которого более 410 лошадиных сил.

Внешне автомобиль не получил серьезных изменений, но подкапотное пространство полностью модернизировано. Для установки мощной турбины Garret 3071R конструкторам пришлось перенести фильтр, бачок, аккумулятор, система охлаждения, вакуумные линии и проводку. На месте клапанов расположились заглушки, которые позволяют закрывать капот.

Основная особенность оборудования заключается в возможности качать воздух на 480 лошадиных сил. В конечном итоге получить удалось не более 400, так как при этом показателе нагрузка на форсунки 100%, а значит более невозможно, пояснили руководители проекта. Сильный агрегат был взят у производителей BMW , при этом коробка передач позаимствована у машин компании Toyota