Aston Martin не будет производить моторы для Ф-1

В интервью агентству Reuters , один из управляющих автомобильного концерна Aston Martin , сообщил, что прошлая договоренность компании с руководством и владельцами Формулы-1 по, производству силовых установок для двигателей гоночных болидов, объявлена несостоятельной.

Собственники гонок, корпорация Liberty Media, планировали разработать и внедрить через несколько лет новые, более упрощенные моторы с повышенным уровнем шума. При этом владельцы Формула-1 обещали предоставить производство новых двигателей компании Aston Martin.

Однако, в настоящее время, Liberty Media существенно изменила технологическую политику, в связи с чем производство новых моторов откладывается на неопределенный срок. В связи с этим концерну Aston Martin пришлось отказаться от договора с владельцами престижных гонок.