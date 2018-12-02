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Aston Martin не будет производить моторы для Ф-1 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
В интервью агентству Reuters, один из управляющих автомобильного концерна Aston Martin, сообщил, что прошлая договоренность компании с руководством и владельцами Формулы-1 по, производству силовых установок для двигателей гоночных болидов, объявлена несостоятельной.
Собственники гонок, корпорация Liberty Media, планировали разработать и внедрить через несколько лет новые, более упрощенные моторы с повышенным уровнем шума. При этом владельцы Формула-1 обещали предоставить производство новых двигателей компании Aston Martin.
Однако, в настоящее время, Liberty Media существенно изменила технологическую политику, в связи с чем производство новых моторов откладывается на неопределенный срок. В связи с этим концерну Aston Martin пришлось отказаться от договора с владельцами престижных гонок.
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Honda , Aston Martin , Reuters , Автоновости
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