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Опубликован рейтинг наиболее надежных бюджетных автомобилей 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: pixabay
Первые две строчки заняты представителями французского автопрома, третью заняли немцы.
Специалисты составили небольшой рейтинг самых надежных бюджетных автомобилей. Основу полноценной работы машины составляет работа ее двигателя, поэтому именно надежность силового агрегата была взята экспертами в качестве главного показателя надежности.
Так, первыми, по мнению специалистов, внимания заслуживает марка Renault и ее модели Logan, Sandero и Dokker. Они обладают 1,6-литровыми двигателями V4 семейства К7М мощностью 82-90 лошадиных сил, которые полностью соответствуют европейским стандартам.
Однако Renault отличился не только этими, но и другими моделями двигателей: модели Megane, Duster и Fluence с двигателями семейства К4М мощностью 80-115 лошадиных сил, рассчитанными на 400 тысяч километров пробега. Причем, эксперты портала Autonews отмечают, что при бережном использовании они способны и на большее.
Следующую строчку занял представитель Германии Opel и его модели Astra, Zafira и Cruze. Они оборудованы двигателем объемом 1,8 литра мощностью 140 лошадиных сил, который, как утверждают специалисты, чувствителен, но практически никогда не подводит.
Ранее эксперты назвали самый надежный автомобиль 2018 года. Самой надежной признали Toyota Prius, несмотря на сложность ее гибридной конструкции.
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Toyota Prius , Toyota , Renault , Opel , Автоновости
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