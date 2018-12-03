Россиянам посоветовали купить авто и ОСАГО до нового года

По мнению Бодровой, в январе и феврале 2019 года инфляция в России выйдет на свою максимальную скорость. Кроме того, на рубль может повлиять «качка» нефтяных цен. Аналитик заявила, что автомобиль, запчасти или полис ОСАГО стоит приобрести до волны подорожания.

Бодрова пояснила, что с начала 2019-го автострахование подорожает, а новый полис можно оформить за 60 дней до окончания срока действия старого. Тем, у кого полис ОСАГО заканчивается в январе или феврале, стоит купить новый заранее.

По мнению аналитика, до Нового года также нужно успеть купить бытовую технику, электронику и стройматериалы, если запланирован ремонт в квартире.

Бодрова отметила, что баррель нефти Brent может подешеветь до 54,5-55 долларов из-за перепроизводства. По ее мнению, в декабре 2018-го доллар будет стоить 65-68 рублей, а евро — 75-77 рублей.