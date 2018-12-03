Россиянам посоветовали купить авто и ОСАГО до нового года 

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова посоветовала россиянам, которым необходимо совершить крупные покупки, сделать это до Нового года. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Бодровой, в январе и феврале 2019 года инфляция в России выйдет на свою максимальную скорость. Кроме того, на рубль может повлиять «качка» нефтяных цен. Аналитик заявила, что автомобиль, запчасти или полис ОСАГО стоит приобрести до волны подорожания.
Бодрова пояснила, что с начала 2019-го автострахование подорожает, а новый полис можно оформить за 60 дней до окончания срока действия старого. Тем, у кого полис ОСАГО заканчивается в январе или феврале, стоит купить новый заранее.
По мнению аналитика, до Нового года также нужно успеть купить бытовую технику, электронику и стройматериалы, если запланирован ремонт в квартире.
Бодрова отметила, что баррель нефти Brent может подешеветь до 54,5-55 долларов из-за перепроизводства. По ее мнению, в декабре 2018-го доллар будет стоить 65-68 рублей, а евро — 75-77 рублей.
Ранее опрошенные Life эксперты спрогнозировали, каким будет курс рубля к концу года. По мнению аналитика соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, из-за угрозы санкций и без роста нефтяных цен российская валюта может оказаться на уровне в 67 рублей за доллар. Эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что сейчас рубль держится уверенно, и его курс может укрепиться до 64,2–64,8 рубля за доллар.