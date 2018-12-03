Чем плохо накачанные колеса опасны зимой

Плохо накаченные колеса автомобилей значительно снижают управляемость машины на дорогах, ухудшают торможение и увеличивают расход топлива, особенно в зимний период времени.

Важно следить за давлением в шинах, в противном случае избежать возникновения многих проблем с эксплуатацией автомобиля так же не получится. Научно доказано, что снижение температуры воздуха на каждые 10 градусов, понижает уровень давления в шинах, поэтому его необходимо регулярно проверять. Так же перепроверять давление нужно в тех случаях, когда замену колес проводят сотрудники автомобильного центра, которые порой не устанавливают необходимый уровень давления.

Многие водители заблуждаются в том, что управление автомобилем зимой более лучше, если давление ниже. Есть некоторые изменения, но только при передвижении по мокрому снегу, поэтому следить за уровнем давления, состоянием колес и так далее важно для того, чтобы не возникло никаких непредвиденных неприятных ситуаций, которые могут стать аварийно опасными.