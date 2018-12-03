«Бункер на колесах». Аргентинские СМИ обсуждают лимузины Путина и Трампа

О машине Трампа известно довольно много. Это новая модификация версии Beast от Cadillac : алюминий, сталь, титан и керамика — почти 7 тонн бронированного корпуса, двери толщиной 20 сантиметров и весом, как у дверей пассажирского Boeing . Толстая стальная пластина защищает нижнюю часть от взрывов. Колеса будут функционировать даже при разрыве шин. Топливный бак покрыт специальной пеной. Салон герметичен на случай био— или химатаки.

Кроме того, для обороны у лимузина есть слезоточивый газ и разнокалиберное оружие. Есть автоматическая система пожаротушения, спецзамки и камеры ночного видения, в салоне «кнопка паники» на случай ЧП. Также лимузин Трампа оснащен аптечкой, кислородным оборудованием и запасами крови на случай экстренного переливания.

Aurus Путина аргентинский телеканал TN назвал «настоящим бункером на колесах». Машина способна противостоять крупнокалиберному оружию и взрывчатке. Информация о всех деталях лимузина держится в строжайшем секрете, подчеркивают журналисты.

Издание Clarin напоминает о шестиметровой длине, намного более мощном, чем у лимузина Трампа, двигателе, о том, что российский автомобиль президента легче американского на полторы тонны, а также о сотрудничестве с Porsche

Arriving at G20 summit in Argentina are two big limos. On the left is Trump’s limo nicknamed «The Beast» On the right is Putin’s limo, a modified Zil behemoth. Both can reach speeds of 100mph if all 4 tyres were flat, both have latest James Bond gadgets including missile systems! pic.twitter.com/tZjMVSfnAx— Godfrey Oswald BSc, HND, MSc. (@GodfreyOSWALD) 30 ноября 2018 г.

Технически российский лимузин круче американского, говорит замглавного редактора проекта «Mail Авто» Юрий Урюков:

«Если говорить о машине американского президента, там все достаточно традиционно. Несмотря на все специальные опции, связанные с перевозкой главы государства, технически эта машина достаточно консервативна. Это обычный бензиновый двигатель V8, автоматическая коробка передач, то есть все то, что мы наблюдаем на больших американских машинах в массовом производстве. А автомобиль нашего лидера построен несколько иначе. Поскольку нам это все преподносят как самостоятельную российскую разработку автомобиля полностью с нуля, и действительно наши специалисты сделали большой вклад, пусть и при помощи зарубежных инженеров, но при этом у нас автомобиль совершенно другого инженерного уровня: мотор V12, гибридный автомобиль, то есть основному двигателю помогает еще электричество, у нас оригинальная коробка передач, построенная российскими специалистами. С точки зрения технического прогресса российская машина получается даже круче американской. Вопрос только, как это все работает, потому что пока журналистов и вообще людей из обычного мира не подпускают к автомобилям Aurus, на них еще толком никто не ездил. А пока в теории видится, что наши инженеры смогли создать что-то покруче, чем американцы».

До этого Aurus выезжал за границу лишь однажды. Российский президент передвигался на нем в ходе встречи с Трампом в Хельсинки в июле этого года.