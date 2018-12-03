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Новый Toyota RAV4 уже в продаже, пока в Америке 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Alexander Migl/CC 4.0/wikimedia.org
В Соединенных Штатах в продажу готовится поступить новая генерация кроссовера Toyota RAV4. Популярная модель существенно преобразилась и получила новый ценник. Внешность нового кроссовера оказалась существенно пересмотрена, особенно в передней части кузова, выделяясь более крупной радиаторной решеткой сложной формы. Кроме того, теперь кузовные панели значительно более рельефные и "мускулистые".
На американском рынке модель представлена с единственным 2.5-литровым "атмосферником", обладающим мощностью в 203 «лошади». Он работает в паре с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. Базовый монопривод опционально расширяется до полного. В будущем году в продаже появится гибридная версия с двумя электромоторами и полным приводом, обладающая суммарной отдачей в 219 лошадиных сил.
В США Toyota RAV4 представлена в пяти вариантах комплектации. Базовый вариант кроссовера LE стоит 26 550 долларов, что по текущему курсу составляет около 1 770 000 рублей. Доплата за полный привод составляет 1.4 тысячи долларов. При выборе японского кроссовера в максимальной комплектации заплатить придется уже 41 350 долларов.
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Toyota , Toyota RAV4 , Автоновости
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