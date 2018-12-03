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Назван регион с самым высоким транспортным налогом 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Самый высокий транспортный налог в 2018 году заплатили жители Башкортостана, Марий Эл, Воронежской и Курской областей. Об этом, как сообщает «Российская газета», свидетельствуют подсчеты компании «ФинЭкспертиза».
В российском налоговом законодательстве установлены базовые ставки налога на транспорт в зависимости от мощности двигателя: меньше 100 лошадиных сил — 25 рублей за одну л. с., 100-150 л. с. — 35 рублей, 150-200 л. с. — 50 рублей, 200-250 л. с. — 75 рублей, более 250 л. с. — 150 рублей.
В «ФинЭкспертизе» обнаружили, что власти 43 регионов установили максимальную ставку 150 рублей для автомобилей с двигателем мощнее 250 лошадиных сил.
Власти некоторых регионов, воспринимают транспортный налог как налог на роскошь. Так, в Оренбургской области ставка налога на самые бюджетные машины равняется нулю, а на самые дорогие — максимуму (150 рублей).
В Свердловской области минимальная ставка также составляет ноль рублей, а максимальная — 99,2. Минимум в Калининградской области — 2,5 рубля, максимум — 147.
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