Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz готовит к выпуску новый CLA 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: carscoops.com
Компания Mercedes-Benz продолжает готовиться к выходу нового СLA 2020, и чем ближе к премьере новинки, тем больше о ней появляется информации.
По последним данным премьера CLA может состояться уже в январе 2019 года на автовыставке в Лас-Вегасе. По сути, это четырехдверное купе является альтернативой седану A-Class.
Благодаря своему позиционированию, CLA сохранит низкий силуэт, который должен сделать его более спортивным, чем остальные компактные версии. При этом автомобиль получит ряд новых силовых установок, а моторная гамма будет максимально широкой.
Сообщается, что CLA будет оснащаться также некоторыми моторами от семейства A-Class, а кроме того, можно ожидать новые моторы. Топовыми версиями должны стать AMG CLA 35 и AMG CLA 45 — мощностью в 300 и 395 лошадиных сил соответственно.
LiveCars.Ru: последние новости
АвтоВАЗ готовит новую модель LADA на базе Renault Dokker Фотогалерея: Jeep официально представил новый пикап Gladiator Фотогалерея: Nissan представил обновленный Murano 2019
Mercedes-Benz , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей лишают прав из-за болтов2
«Пятёрка» с лицом LADA Vesta ошарашила сеть
Что нельзя говорить сотрудникам автосервисов
В России начались продажи обновленной Mazda6
Россиянам посоветовали купить авто и ОСАГО до нового года2
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение