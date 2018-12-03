Mercedes-Benz готовит к выпуску новый CLA

Компания Mercedes-Benz продолжает готовиться к выходу нового СLA 2020, и чем ближе к премьере новинки, тем больше о ней появляется информации.

По последним данным премьера CLA может состояться уже в январе 2019 года на автовыставке в Лас-Вегасе. По сути, это четырехдверное купе является альтернативой седану A-Class.

Благодаря своему позиционированию, CLA сохранит низкий силуэт, который должен сделать его более спортивным, чем остальные компактные версии. При этом автомобиль получит ряд новых силовых установок, а моторная гамма будет максимально широкой.

Сообщается, что CLA будет оснащаться также некоторыми моторами от семейства A-Class, а кроме того, можно ожидать новые моторы. Топовыми версиями должны стать AMG CLA 35 и AMG CLA 45 — мощностью в 300 и 395 лошадиных сил соответственно.