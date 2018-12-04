Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тбилиси «Жигули» четверть века простояли на балконе жилого дома 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
В Тбилиси спустили на землю "Жигули", припаркованные на балконе жилого дома. Автомобиль простоял там 27 лет и стал настоящей местной достопримечательностью, сообщает Sputnik Грузия.
В 1991 году житель Дигомского массива — спального района Тбилиси — Резо Энукидзе купил себе новенький ВАЗ-2106, о котором мечтал всю жизнь. Но поездить на машине ему так и не удалось. В первую же ночь неизвестные сняли с нее покрышки. Хозяин автомобиля был настолько расстроен, что при помощи подъемного крана "припарковал" автомобиль прямо на балконе своей квартиры на четвертом этаже.
"Машина останется здесь до лучших времен", — сказал Энукидзе соседям.
В результате, хозяин машины так ни разу не воспользовался ею для поездок. Он трепетно хранил и заботился о ней на своем балконе — регулярно мыл и чистил, хотя так и не купил новые покрышки.
На днях, в социальной сети Facebook появилось видео, как впервые за 27 лет колеса голубого ВАЗ-2106 коснулись земли. Полтора года назад Резо Энукидзе не стало. Местные жители полагают, что его родственники решили продать машину с почти нулевым пробегом как раритет какому-нибудь коллекционеру.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Audi потратит триллион рублей на электрокары и беспилотники
Электрический кроссовер Ford назовут Mach E
Парковка в Москве подорожает245
Представлен обновленный УАЗ «Профи»
Штраф за нарушение правил ТО могут увеличить до 500 000 рублей11
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение