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В России начались продажи обновленной Mazda6 

Автовести 1 час назад
Фото: © Mazda
Спустя год после премьеры до российского рынка, наконец, доехала обновленная "шестерка" от компании Mazda. Автомобиль получил новый интерьер и долгожданный турбомотор. Японский седан, как и прежде, собирают в РФ.
В дилерской сети марки Mazda стартовали продажи обновленной Mazda6, которой слегка подправили внешность, глубоко изменили интерьер и расширили моторную гамму за счет двигателя 2,5 л с турбонаддувом мощностью 231 л.с.. Автомобиль, как и прежде, выпускается на российском заводе Sollers во Владивостоке. Вилка цен — от 1 451 000 до 2 172 000 рублей.
Базовым мотором для Mazda6 останется двухлитровый атмосферник мощностью 150 л.с., который по умолчанию поставляется с автоматической коробкой передач. Такой седан доступен в трех комплектациях — Drive, Active и Supreme Plus по цене 1 451 000 рублей, 1 501 000 рублей и 1 636 000 рублей соответственно.
В базовую комплектацию седана включены электростеклоподъемники, двухзонный климат-контроль, центральный замок, подогрев передних кресел, система динамической стабилизации и фирменная система G-Vectoring Control, а также светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски. Дополнительный пакет опций позволит дополнить начальные версии подогревом руля и лобового стекла в зоне покоя дворников, которого у "шестерки" раньше не было.
Базовой комплектацией для Mazda6 с 2,5-литровым атмосферником мощностью 194 л.с. стало исполнение Active, за которое придется заплатить как минимум 1 616 000 рублей. Более богатые комплектации Supreme Plus и Executive оценены в 1 751 000 и 2 047 000 рублей соответственно.
И, наконец, самый мощный двигатель объемом 2,5 л на 231 л.с. устанавливается на седан только в комплектации Executive Plus, которая оказалась самой дорогой и стоит 2 172 000 рублей. В списке опций после обновления появились камеры 360-градусного обзора и адаптивная LED-оптика.
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Mazda , Sollers , Автоновости
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