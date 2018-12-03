Официально продавать «красивые» номера начнут не раньше 2020 года

«Красивые» автомобильные номера планируют продавать на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития . Об этом сообщают «Известия».

Законотворцам предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, так что новшество, если оно будет одобрено, начнет работать только в 2020-м. Рынок «красивых» номеров эксперты оценивают в десятки миллиардов рублей.

Узаконить продажу красивых знаков чиновники пытаются с 2010 года. Однако до этого момента легализации рынка препятствовало отсутствие специального нормативного акта. В августе 2018 года был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Он вступит в силу 4 августа 2019 года и после этого станет возможным принятие постановления о продаже «красивых» номеров на аукционах.