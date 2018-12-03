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Увеличены цены на самые популярные модели марки Hyundai в России 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: wroom
Компания Hyundai увеличила российские цены на седан Solaris и кроссовер Creta.
Седан Hyundai Solaris подорожал на 16100 рублей и теперь предлагается по цене от 711 000 рублей. Цены на кроссовер Hyundai Creta увеличились на 17100 рублей, самая доступная версия обойдется российским покупателям в 922 000 рублей.
Обе модели являются самыми популярными автомобилями корейского бренда в России. Так, за первые десять месяцев 2018 года в России было продано 55539 «Крет», что на 27% больше прошлогоднего показателя. Продажи «Соляриса» за указанный период снизились на 5% по сравнению с прошлым годом, но все равно остаются на высоком уровне — с января по октябрь 2018 года на российском рынке было продано 55716 экземпляров модели.
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Hyundai , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Автоновости
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