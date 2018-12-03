Самый дорогой внедорожник рискует остаться без покупателя

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто усомнился, что китайский внедорожник Karlmann King стоимостью в 3,8 миллиона долларов (за топовую комплектацию) будут покупать за рубежом. Об этом сообщает BFM.

По словам эксперта, пока дорогие китайские авто популярны только в самом Китае. По его мнению, внутри страны внедорожник мог бы найти покупателя, но даже это маловероятно, так как власти КНР советуют богатым людям «не высовываться».

Моржаретто предположил, что человек, который хочет выделиться, купит Rolls-Royce , который обойдется дешевле (от полумиллиона до миллиона долларов).

Эксперт отметил, что за 3,8 миллиона можно приобрести машину с «фантастическими характеристиками», а не авто «на базе рядового пикапа».

«Не вижу, почему надо платить такие деньги, разве что он по периметру отделан десятикаратными бриллиантами», — заключил Моржаретто.

Автомобиль Karlmann King китайской компании IAT ранее показали в Лос-Анджелесе. Внедорожник назвали самым дорогим в мире.

Автомобиль создан на базе пикапа Ford F-550. Бронированный внедорожник в граненом кузове стоит два миллиона долларов в базовой комплектации и за 3,8 миллиона за комплектацию с дополнительным оснащением (мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, телевизором, мини-кухней, кофе-машиной и холодильником).

У внедорожника бензиновый двигатель V10 на 6,8 литра в 400 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 140 километров в час.