Штраф за нарушение правил техосмотра могут увеличить до 500 тысяч рублей

За выдачу «серых» карт техосмотра предлагают ввести уголовную ответственность и повысить административные штрафы. Соответствующий пакет законопроектов Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 4 декабря.

Предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс изменения, направленные на усиление ответственности всех участников процедуры технического осмотра транспортных средств. Законопроекты подготовлены правительством с учётом анализа правоприменительной практики, мнения Российского союза автостраховщиков и представителей профессионального сообщества операторов техосмотра.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас происходит массовое оформление «серых» диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. Предлагается установить возможность дисквалификации тех операторов, которые выдают не подтверждённые техосмотром карты о допуске автомобиля к участию в дорожном движении. Также предусматривается увеличение административного штрафа до 300 тысяч рублей за это нарушение. Устанавливается, что управление автомобилем, в отношении которого не оформлена должным образом диагностическая карта, повлечёт для автовладельца штраф 2 тысячи рублей.

При этом законопроект вводит административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра — штраф составит для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, и для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей. За проведение технического осмотра автомобиля организацией, не внесённой в реестр, должностным лицам придётся заплатить штраф от 3 до 5 тысяч, а юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение перечисленных статей повлечёт штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам грозит дисквалификацией от года до трёх лет, а юрлицам придётся заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. За проведение техосмотра организацией, не аккредитованной в сфере технического осмотра транспортных средств, предлагается также ввести уголовную ответственность.