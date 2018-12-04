Россиян оставят без новогодних скидок на машины

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин посоветовал россиянам приобретать автомобили прямо сейчас, если такая покупка была в планах. Как сообщает «Ура.ру», Похмелкин предупредил, что цены будут расти.

Опрошенные агентством эксперты заявили, что в ближайшее время новые автомобили в России резко подорожают, а традиционных новогодних скидок и подарков не будет.

Lifan, Volvo, KIA и По данным «Автостата», среди брендов из топ-35 по продажам заметнее всего подорожали автомобили китайской марки Geely : за десять месяцев 2018 года рост цен составил 43,2 процента. На втором месте по росту цен оказался французский Peugeot (на 29,2 процента) и японский Infiniti (на 21,3 процента). У Skoda Ford рост средневзвешенных цен составляет 10-17 процентов.

Глава пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов заявил, что до конца года средняя стоимость машин в стране может вырасти на восемь процентов. По его словам, таким способом производители постепенно возвращают убытки после кризиса 2014 года.

Представитель одного из крупных российских автодилеров рассказал «Ура.ру», что в компании постоянно изменяют ценники и даже перестают дарить зимнюю резину и сигнализацию, чтобы не работать в минус.