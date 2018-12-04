В Москве смягчили правила оплаты парковки

Автомобилисты смогут самостоятельно исправить ошибки, случайно допущенные при оплате парковки, избегая штрафов, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты , руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки. Он пояснил, что иногда водители получают штрафы по невнимательности или по незнанию, оплачивая парковку позже 15 минут, останавливаясь на местах разгрузки или неправильно вводя номер автомобиля и парковочной зоны.

"В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении "Парковки Москвы". Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты", — говорится в сообщении.

Сообщается, что прежде, если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня, до 23.59.

Согласно сообщению, были случаи, когда некоторые водители указывали неправильный номер парковки и платили неверную сумму, а также могли по ошибке оплатить стоянку другой машины, если зарегистрировали в сервисе "Парковки Москвы" несколько автомобилей. После ввода новых правил автомобилисты смогут все исправить до конца текущего дня. Кроме того, теперь не придется повторно платить за стоянку.

Отмечается, что после изменений в правилах оплаты парковки горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных. Все эти функции будут доступны для автомобилистов в официальном приложении парковок в первом квартале 2019 года.