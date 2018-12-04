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Cadillac выпустит пять новинок для российского рынка 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Автостат
Американская компания Cadillac намерена выпустить в 2019 году пять новых автомобилей для России. Так, на рынке появится седан, купе, внедорожник и два кроссовера. Об этом сообщило информационное агентство Nation News с ссылкой на пресс-службу Cadillac Russia.
Продавать обновленные седан Cadillac CT6 и купе Camaro планируют в первом квартале 2019 года. В четвертом квартале выпустят среднеразмерный кроссовер Cadillac ХТ5. В это же время начнут принимать заказы на внедорожник Cadillac XT6. Также в четвертом квартале следующего года в России состоится премьера кроссовера Cadillac XT4. Известно, что он будет создан на платформе компактного SUV. Впервые автомобиль представили в марте 2018 года. Обновленную модель производители оснастили новым двигателем объемом два литра с турбонаддувом.
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Cadillac , Cadillac CT6 , Автоновости
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