Американская компания Cadillac намерена выпустить в 2019 году пять новых автомобилей для России. Так, на рынке появится седан, купе, внедорожник и два кроссовера. Об этом сообщило информационное агентство Nation News с ссылкой на пресс-службу Cadillac Russia.
Продавать обновленные седан Cadillac CT6 и купе Camaro планируют в первом квартале 2019 года. В четвертом квартале выпустят среднеразмерный кроссовер Cadillac ХТ5. В это же время начнут принимать заказы на внедорожник Cadillac XT6. Также в четвертом квартале следующего года в России состоится премьера кроссовера Cadillac XT4. Известно, что он будет создан на платформе компактного SUV. Впервые автомобиль представили в марте 2018 года. Обновленную модель производители оснастили новым двигателем объемом два литра с турбонаддувом.