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Volkswagen Tiguan лишился дизеля 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Компания Volkswagen официально уведомила о прекращении производства в России версии кроссовера Tiguan с дизельным силовым агрегатом.
Несмотря на то, что автомобиль со 150-сильным 2.0-литровым дизелем обеспечивал более 20% всех продаж в России, от выпуска данного варианта решено отказаться в силу организационных решений производителя.
В настоящее время данный силовой агрегат, относящийся к категории моторов стандарта Евро-5, импортируется из Европы, но там переходят на выпуск новых агрегатов с более высокой экологической безопасностью. В результате, принято решение снять двигатель для России с производства с целью оптимизации затрат немецкого производителя.
Новые дизели Евро-6 на авто для нашей страны признали нецелесообразными, так как они намного дороже и более требовательны к качеству топлива.
Необходимо отметить, что более габаритный Volkswagen Touareg сохранит свой 3.0-литровый двигатель V6 на тяжелом топливе мощностью 249 «лошадей». Сегодня около 80% всех внедорожников модели приходится именно на такой вариант, поэтому отказываться от него также не целесообразно.
Что касается Volkswagen Teramont, то в нашей стране будут продаваться только автомобили с бензиновыми силовыми агрегатами. Модель поставляется из Соединенных Штатов, где дизельные авто в продаже не представлены.
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Volkswagen Touareg , Volkswagen Teramont , Volkswagen , Автоновости
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