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Штраф за нарушение правил техосмотра могут увеличить до 500 тысяч рублей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Сотрудники правоохранительных органов планируют увеличить штраф, за нарушение правил технической проверки машины до 500 тысяч рублей.
Более того, за выдачу "серых" бланков прохождения технического осмотра планируют не только увеличить санкции, но ввести уголовную ответственность. Соответствующий закон будет рассмотрен 5 декабря на заседании Государственной думы России. Для того, чтобы ввести положения на официальном уровне будут внесены изменения в уголовный кодекс, а также административный.
Согласно внесенным изменениям, ответственность будут нести все участники процедуры технического осмотра. Все изменения подготовлены с учетом практики, которая осуществляется на сегодняшний день. Таким образом массовое оформление липовых бланков технического осмотра будет просто невозможно.
Эксперты уверены, что введение закона поможет улучшить процедуру продажи качественных автомобилей. Более того работники автомобильных сервисов будут обязаны выдавать правдивые документы, в противном случае уголовная ответственность ляжет не только на сотрудников сервиса, но и на руководство. Максимальный размер штрафа для юридических составит 500 тысяч рублей, при этом физические лица заплатят от 10000 до 20000 рублей.
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Госдума , МВД , Автоновости
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