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Штрафы за техосмотр для юрлиц могут вырасти до 500 тысяч 

Рамблер 22 часа назад
Фото: Car.ru
Второе проведение техосмотра транспортных средств компаниями, не внесенными в реестр операторов, будет грозить им штрафом в 300-500 тысяч рублей. Содержащий данное положение пакет законопроектов, как сообщает «Парламентская газета», был подготовлен правительством.
Также проекты законов подразумевают, что за первое подобное нарушение юридические лица будут оштрафованы на 30-50 тысяч, а должностные лица на три-пять тысяч. Повторное нарушение закончится для должностных лиц дисквалификацией на один-три года.
Кроме того, нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра станет поводом оштрафовать должностное лицо на 30-50 тысяч, а юрлицо — на 50-200 тысяч.
Также законопроекты подразумевают возможность дисквалифицировать операторов, выдающих «серые», то есть не подтвержденные техосмотром, диагностические карты либо оштрафовать их максимум на 300 тысяч.
Наконец, штраф для водителей, управляющих автомобилем с «серой» картой, может вырасти до двух тысяч.
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