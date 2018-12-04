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Представлен обновленный УАЗ «Профи» 

Авторамблер + ещё 7 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Переживший модернизацию грузовик избавился от нескольких недостатков предшественника.
Как сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода, "Профи" обновился по нескольким фронтам. Во-первых, инженеры усилили заднюю подвеску за счет увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Во-вторых, шумоизоляция стала лучше относительно дорестайлинговой модели, а ручки, появившиеся изнутри на передних стойках кузова, облегчили посадку в автомобиль. В-третьих, для "Профи" теперь можно заказать круиз-контроль, а для версий с однорядкой кабиной стал доступен спойлер-обтекатель.
Цены на обновленный УАЗ "Профи" со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом начинаются от 774 900 рублей. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование (40 тыс. рублей), полный привод (57 тыс. рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 тыс. рублей).
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