Представлен обновленный УАЗ «Профи»

Переживший модернизацию грузовик избавился от нескольких недостатков предшественника.

Как сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода, "Профи" обновился по нескольким фронтам. Во-первых, инженеры усилили заднюю подвеску за счет увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Во-вторых, шумоизоляция стала лучше относительно дорестайлинговой модели, а ручки, появившиеся изнутри на передних стойках кузова, облегчили посадку в автомобиль. В-третьих, для "Профи" теперь можно заказать круиз-контроль, а для версий с однорядкой кабиной стал доступен спойлер-обтекатель.