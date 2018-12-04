Самые красивые девушки главной мотовыставки Европы

EICMA — крупнейшая мотовыставка, которая каждый год проходит в Милане, где многие проивзодители анонсируют свои новинки. Не обходится это мероприятие и без красивых девушек-стендисток, которые с удовольствием позируют рядом с мотоциклами.