Семья с детьми переночевала в авто на парковке из-за шлагбаума

Семья с детьми была вынуждена переночевать в машине из-за правил парковки в московском торговом центре «Ривьера» и медлительности ДПС . Об этом Ксения Михаил Алферовы сами рассказали каналу «Москва 24».

По словам молодых людей, накануне около 20:00 они приехали из Красногорска, в котором живут, в «Ривьеру» ради шопинга и посещения фудкорта.

Михаил, управлявший автомобилем, не заметил знака о запрете въезжать на подземную парковку с прицепами. В результате шлагбаум пропустил машину, но закрылся перед прицепом, заблокировав авто.

Сотрудники парковки сообщили Ксении и Михаилу, что им придется дождаться сотрудников ДПС, которые, согласно правилам парковки и законам, должны зафиксировать повреждения, которые получили прицеп и шлагбаум.

Несколько раз застрявших навещали представители администрации ТЦ.

«Делали фотографии шлагбаума, машины, меня. И все!» — рассказал Михаил.

Сотрудники торгового центра, так же как и их коллеги с парковки, рекомендовали семейству дожидаться ДПС. Туда Ксения и Михаил звонили семь-восемь раз, однако и там им советовали просто ждать.

В результате ожидание продлилось более девяти часов, которые супруги и двое их детей, полутора и трех лет, провели в машине.