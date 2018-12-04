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Семья с детьми переночевала в авто на парковке из-за шлагбаума 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семья с детьми была вынуждена переночевать в машине из-за правил парковки в московском торговом центре «Ривьера» и медлительности ДПС. Об этом Ксения и Михаил Алферовы сами рассказали каналу «Москва 24».
По словам молодых людей, накануне около 20:00 они приехали из Красногорска, в котором живут, в «Ривьеру» ради шопинга и посещения фудкорта.
Михаил, управлявший автомобилем, не заметил знака о запрете въезжать на подземную парковку с прицепами. В результате шлагбаум пропустил машину, но закрылся перед прицепом, заблокировав авто.
Сотрудники парковки сообщили Ксении и Михаилу, что им придется дождаться сотрудников ДПС, которые, согласно правилам парковки и законам, должны зафиксировать повреждения, которые получили прицеп и шлагбаум.
Несколько раз застрявших навещали представители администрации ТЦ.
«Делали фотографии шлагбаума, машины, меня. И все!» — рассказал Михаил.
Сотрудники торгового центра, так же как и их коллеги с парковки, рекомендовали семейству дожидаться ДПС. Туда Ксения и Михаил звонили семь-восемь раз, однако и там им советовали просто ждать.
В результате ожидание продлилось более девяти часов, которые супруги и двое их детей, полутора и трех лет, провели в машине.
«Про детей недавно только узнали мы. Если бы узнали заранее, подлетели бы, конечно, в первую очередь», — объяснил инспектор корреспонденту канала.
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Ксения Алферова , Михаил Алферов , ГИБДД , Автоновости
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