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Как можно остаться без прав из-за проблем со зрением 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Сайт «РуДороги» объяснил, по каким причинам офтальмолог может запретить управлять транспортным средством.
Среди прочих врачей, которые оценивают способность будущих водителей управлять автомобилем, есть и офтальмолог. Он оценивает зрение по трем параметрам — острота, кругозор и уровень цветоощущения.
Острота, необходимая для управления легковым автомобилем, составляет 0,6 на один глаз и 0,2 на второй. Тем, кому подобная острота зрения не досталась от природы, следует обзавестись очками и проходить тест в них. В них же им, вероятно, и предстоит водить, что будет указано в справке.
Кругозор, чтобы получение прав было одобрено офтальмологом, не должен быть меньше 20 градусов, а дальтоникам права не выдают вообще.
Наконец, есть несколько болезней глаз, препятствующие получению водительских прав.
Это диплопия, отслойка сетчатки, тяжелая стадия глаукомы, патологии зрительного нерва и воспалительные процессы слезного мешка.
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