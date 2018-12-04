Парковка в Москве подорожает

Московские власти поднимут цены на парковку в центре города

Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы подорожает до 380 рублей в час и станет платной и по воскресеньям, сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Помимо этого, до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. Новые цены и правила вступят в силу с субботы 15 декабря.

«После изменений в центре Москвы освободится 15-20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта подчеркивает, что тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы:

«Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей — ничего не меняется».

Согласно сообщению Дептранса, максимальный тариф в 380 рублей будет действовать только днем — с 8 до 21 часа. В остальное время парковка в этой зоне будет стоить 200 рублей в час.

Сейчас максимальная цена парковки в центре Москвы установлена в 200 руб. в час, на окраинах парковка стоит 40 руб. Недавно РЭУ имени Плеханова опубликовал экспертное исследование, предложив повысить стоимость парковочного места в самых востребованных местах центра Москвы до 500 руб. в час. С необходимостью увеличить тариф в центре столицы, пусть не до 500 рублей, согласились в государственном казенном учреждении «Администратор московского парковочного пространства».

Сокращение времени бесплатной парковки с 15 до 5 минут в правительстве Москвы обосновали тем, что 25% загруженности парковок создают автомобили, припаркованные без оплаты.

«Такие автомобили создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут — в основном это владельцы личных автомобилей. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут», — говорится в сообщении.

Тарифы на парковку изменятся для 5% парковочных мест Москвы, указывает Дептранс. Между Садовым кольцом и ТТК, а также за ним, стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится, подчеркивается в сообщении. В связи с повышением цен месячный абонемент на парковку в пределах ТТК подорожает до 37 000 руб.

По данным за первые три года работы системы платных парковок (2012—2015), столица собрала с автовладельцев 5,8 млрд руб., а потратила на проект больше 16 млрд руб.