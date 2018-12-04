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Audi потратит триллион рублей на выпуск электрокаров и беспилотников 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Инвестиции Audi в электрификацию, цифровые технологии и автономные системы управления составят 14 миллиардов евро (около одного триллиона рублей). Столько компания планирует потратить в ближайшее пять лет, чтобы к 2025 году выпустить 20 новых моделей, около половины из которых будут полностью электрическими.
Возглавить новую линейку электрифицированных моделей призван кроссовер e-tron, продажи которого уже стартовали в Европе. Следом за ним последует купеобразный e-tron Sportback (2019 год) и товарная версия концепта e-tron GT, дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе. Гранд-турер выйдет на рынок в 2021 году и составит конкуренцию Tesla Model S.
Также в линейке Audi появится электрический хэтчбек, ближайший родственник Volkswagen I. D. Его построят на модульной платформе MEB, разработанной специально для электромобилей. В основу e-tron GT ляжет вторая по счету «тележка» e-platform, а другие модели, вероятно, будут использовать архитектуру PPE, разработанную совместно с Porsche.
При этом интересы Audi не ограничены всеобщей электрификацией. Как стало известно в сентябре, руководством марки решается вопрос о воскрешении имени Horch и выпуске ультрароскошных версий седана A8 L. Машины с богатым оснащением, колесами особого дизайна и эмблемами на задних стойках будут конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class.
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