Немецкий автоконцерн Volkswagen и американская автомобилестроительная корпорация Ford Motor Company создадут альянс, чтобы разместить производство в США. В Белом доме по этому поводу состоялась встреча глав немецких автоконцернов с президентом Трампом.
Трамп принимал с визитом топ-менеджеров Volkswagen, Daimler и BMW. Он поделился в бизнесменами «своим видением, согласно которому все автоконцерны размещают свое производство в США и создают более дружественную деловую атмосферу», цитирует президента США Reuters.
Рукововдитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи выразил своё согласие с предложением Трампа. Он заявил, что немецкий автоконцерн мог бы использовать площади Ford, чтобы «делать автомобили для себя».
«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность», — заявил Дис по итогам переговоров.
Глава Volkswagen сообщил, что немцы рассматривают возможность строительства второго автозавода на территории США.
Ранее News.ru сообщал, что испанский автопроизводитель SEAT объявил о начале серийного производства 7-местного кроссовера Tarraco. Сборка будет происходить на главном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге.
При этом на своём заводе в Испании SEAT недавно начал собирать немецкий премиальный хэтчбек Audi A1.