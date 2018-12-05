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Немецкий Volkswagen сольётся с американским Ford 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Немецкий автоконцерн Volkswagen и американская автомобилестроительная корпорация Ford Motor Company создадут альянс, чтобы разместить производство в США. В Белом доме по этому поводу состоялась встреча глав немецких автоконцернов с президентом Трампом.
Трамп принимал с визитом топ-менеджеров Volkswagen, Daimler и BMW. Он поделился в бизнесменами «своим видением, согласно которому все автоконцерны размещают свое производство в США и создают более дружественную деловую атмосферу», цитирует президента США Reuters.
Рукововдитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи выразил своё согласие с предложением Трампа. Он заявил, что немецкий автоконцерн мог бы использовать площади Ford, чтобы «делать автомобили для себя».
«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность», — заявил Дис по итогам переговоров.
Глава Volkswagen сообщил, что немцы рассматривают возможность строительства второго автозавода на территории США.
Ранее News.ru сообщал, что испанский автопроизводитель SEAT объявил о начале серийного производства 7-местного кроссовера Tarraco. Сборка будет происходить на главном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге.
При этом на своём заводе в Испании SEAT недавно начал собирать немецкий премиальный хэтчбек Audi A1.
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