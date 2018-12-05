Немецкий Volkswagen сольётся с американским Ford

Трамп принимал с визитом топ-менеджеров Volkswagen, Daimler BMW . Он поделился в бизнесменами «своим видением, согласно которому все автоконцерны размещают свое производство в США и создают более дружественную деловую атмосферу», цитирует президента США Reuters

Рукововдитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи выразил своё согласие с предложением Трампа. Он заявил, что немецкий автоконцерн мог бы использовать площади Ford, чтобы «делать автомобили для себя».

«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность», — заявил Дис по итогам переговоров.

Глава Volkswagen сообщил, что немцы рассматривают возможность строительства второго автозавода на территории США.

Ранее News.ru сообщал, что испанский автопроизводитель SEAT объявил о начале серийного производства 7-местного кроссовера Tarraco. Сборка будет происходить на главном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге.