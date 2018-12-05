В России хотят отменить налог на старые автомобили

Депутат Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и стоимостью меньше миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо с такой инициативой Власов направил главе Минпромторга Денису Мантурову . По мнению депутата, налог на старые подержанные авто ухудшает положение россиян с невысоким доходом.

В своем письме парламентарий подчеркнул, что расчет транспортного налога по мощности двигателя «не может быть вполне справедливым», так как стоимость двух авто с одинаковой мощностью, но разных годов выпуска, серьезно различается.

Власов отметил, что россияне из-за невысокого уровня благосостояния покупают машины с пробегом и ездят на них редко. Средний возраст этих авто, по его данным, превышает десять лет.

Транспортный налог распространяется на владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и некоторых видов водного транспорта.

От налога освобождают легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил (л.с.), полученные от органов соцзащиты. Также не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.

Ставка налога зависит от мощности двигателя, вместимости машины, ее категории и года выпуска. Ставка меняется в зависимости от региона. В Москве ставка для легковых автомобилей составляет от 12 до 150 рублей за л/с, для мотоциклов и мотороллеров — от семи до 50 рублей за л/с.