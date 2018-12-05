Автоматы с «незамерзайкой» могут появиться возле дорог

Стеклоомывающая жидкость, также известная как «незамерзайка», будет продаваться в вендинговых автоматах.

Таким способом планируют бороться с кустарным производством и нелегальной продажей «незамерзайки». Идею выдвинули в ЛДПР

По их мнению, качество незамерзающей жидкости непозволительно низкое. Это подтвердили многие телеканалы, проводившие тестирование и сравнение разных марок «незамерзайки». В составе этих жидкостей было найдено множество веществ, вредных и даже опасных для человеческого здоровья. Концентрация таких веществ превышалась многократно, поэтому оставлять ситуацию без внимания политик не намерен.

Когда стеклоомывающая жидкость заканчивается прямо в пути, эксплуатация машины становится затруднительной при неблагоприятных погодных условиях. В этом случае водители идут к сомнительным продавцам, стоящим у дороги.

Если вдоль федеральных трасс будут стоять вендинговые автоматы с подобными товарами, в поддельной «незамерзайке» не будет необходимости.