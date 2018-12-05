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Автоматы с «незамерзайкой» могут появиться возле дорог 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Стеклоомывающая жидкость, также известная как «незамерзайка», будет продаваться в вендинговых автоматах.
Таким способом планируют бороться с кустарным производством и нелегальной продажей «незамерзайки». Идею выдвинули в ЛДПР.
По их мнению, качество незамерзающей жидкости непозволительно низкое. Это подтвердили многие телеканалы, проводившие тестирование и сравнение разных марок «незамерзайки». В составе этих жидкостей было найдено множество веществ, вредных и даже опасных для человеческого здоровья. Концентрация таких веществ превышалась многократно, поэтому оставлять ситуацию без внимания политик не намерен.
Когда стеклоомывающая жидкость заканчивается прямо в пути, эксплуатация машины становится затруднительной при неблагоприятных погодных условиях. В этом случае водители идут к сомнительным продавцам, стоящим у дороги.
Если вдоль федеральных трасс будут стоять вендинговые автоматы с подобными товарами, в поддельной «незамерзайке» не будет необходимости.
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