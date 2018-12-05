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Chevrolet готовит к выходу «самый продвинутый пикап» 

Автовести 6 часов назад
Фото: © Chevrolet
Компания Chevrolet анонсировала новое поколение тяжелого пикапа Silverado HD, который уже называет "самым продвинутым" в семействе. Грузовику обещаны выдающиеся показатели грузоподъемности и два совершенно новых двигателя, включая чрезвычайно тяговитый дизель.
Chevrolet Silverado HD получил совершенно новый дизайн: создатель его внешности Брайан Изард заявил, что пытался добиться визуальных ассоциаций с некоей тяжелой промышленной техникой, подчеркнув тем самым новые возможности грузовика. Он практически полностью спроектирован заново: с младшей моделью семейства, Silverado 1500, новинку роднят только панели крыши.
Утверждается, что пикап превзойдет предшествующее поколение по показателям величины перевозимого и буксируемого груза, но точные данные производитель пока не называет. Зато известно, что базовым мотором для Silverado HD станет некий совершенно новый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Кроме него, пикап получит и 6,6-литровый дизель Duramax V8, развивающий 1 234 Нм крутящего момента — ему предстоит работать с 10-ступенчатым автоматом Allison.
Известно также, что грузовик вырос в размерах, но и эти цифры пока не обнародованы: заявлено лишь, что пространство для ног пассажиров увеличилось на 7,5 см, а сиденья установлены выше, чем ранее. Сообщается также, что ради облегчения доступа к грузовой платформе инженеры были вынуждены снабдить пикап специальными подножками, которые получили собственное наименование Bedstep.
Продажи Chevrolet Silverado HD должны стартовать уже в середине следующего года. Конкурировать пикапу придется с семейством Ford Super Duty и тяжелыми пикапами марки Ram.
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