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В Москве отменяют бесплатную 15-минутную парковку 

Wroom.ru 5 часов назад
Фото: Wroom.ru
Правительство Москвы официально объявило о предстоящем повышении тарифов на платную парковку, а также о сокращении времени бесплатной стоянки.
С 15 декабря этого года на нескольких улицах в центральной части столицы, а также в районе Москва-Сити начнут действовать новые тарифы на парковку: 380 рублей в час в дневной период вместо нынешних 200 рублей в час. Ночной тариф останется прежним. Кроме того, на этих улицах отменят бесплатную парковку по воскресеньям, но в дни государственных праздников плату за стоянку по-прежнему не будут брать.
Также увеличатся тарифы на парковку в пределах Садового кольца и в некоторых районах около Третьего транспортного кольца.
А ещё одно новшество, которое затронет все районы Москвы с платными парковками — сокращение времени бесплатной парковки с 15 до 5 минут.
Таким образом городские власти стремятся уменьшить загрузку парковочных мест в центральной части города. Это, как планируется, должно сократить заторы, которые создаются, в том числе, машинами, ездящими по улицам в поисках свободного места для стоянки.
Платные парковки появились в центре Москвы в 2013 году. Постепенно зона действия платных парковок расширялась, и сейчас они есть даже в некоторых районах за пределами МКАДа.
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