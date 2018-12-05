В Москве отменяют бесплатную 15-минутную парковку

Правительство Москвы официально объявило о предстоящем повышении тарифов на платную парковку, а также о сокращении времени бесплатной стоянки.

С 15 декабря этого года на нескольких улицах в центральной части столицы, а также в районе Москва-Сити начнут действовать новые тарифы на парковку: 380 рублей в час в дневной период вместо нынешних 200 рублей в час. Ночной тариф останется прежним. Кроме того, на этих улицах отменят бесплатную парковку по воскресеньям, но в дни государственных праздников плату за стоянку по-прежнему не будут брать.

Также увеличатся тарифы на парковку в пределах Садового кольца и в некоторых районах около Третьего транспортного кольца.

А ещё одно новшество, которое затронет все районы Москвы с платными парковками — сокращение времени бесплатной парковки с 15 до 5 минут.

Таким образом городские власти стремятся уменьшить загрузку парковочных мест в центральной части города. Это, как планируется, должно сократить заторы, которые создаются, в том числе, машинами, ездящими по улицам в поисках свободного места для стоянки.

Платные парковки появились в центре Москвы в 2013 году. Постепенно зона действия платных парковок расширялась, и сейчас они есть даже в некоторых районах за пределами МКАДа.